Названы блюда, приближающие преждевременную смерть

Жареные блюда увеличивают риск преждевременной смерти не менее, чем на 7%. К такому выводу на этот раз пришли американские ученые, сообщает CNN со ссылкой на исследование.
Специалисты провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. В течение целых 18 лет ученые оценивали влияние на их здоровье различных продуктов. В результате выяснилось, что те, кто ежедневно съедал хотя бы одну порцию жареной пищи, на 8% чаще попадали в группу риска от болезней сердца.
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По его мнению, вред жареных блюд заключается в процессе их приготовления. Например, чтобы снизить негативный эффект для здоровья, стоит использовать оливковое масло.
Ранее Пятый канал сообщал, что потребление мяса, яиц и сладкого в больших количествах может быть опасно для жизни.