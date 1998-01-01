Серьезная драка с охранником магазина в Донецкой области попала на видео

В соцсети попало видео драки между охранником супермаркета «Пятерочки» в городе Константиновка Донецкой области Украины и посетителями.

На кадрах видно, как покупатели пытаются выяснить у сотрудника магазина, на каком основании одного из посетителей заперли в подсобном помещении. Однако охранник отказывается идти на разговор, чем еще больше раззадоривает группу молодых людей. После нескольких взаимных обзывательств между ними и сотрудником «Пятерочки» начинается драка, которую останавливает прибывший на место представитель правоохранительных органов.

Ранее Пятый канал сообщал, как ссора покупателей в одном из магазинов Петербурга закончилась стрельбой.