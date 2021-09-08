Город, который выстоял: Главные виды блокадного Ленинграда 80 лет спустя

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Разрушенные дома, зенитные расчеты, защитные ограждения — эти кадры облетели весь мир. 80 лет спустя город на Неве, кажется, изменился до неузнаваемости. Но следы блокады останутся навсегда.

Арка Главного штаба

Зима 1941 и 1942 годов была одной из самых холодных в XX веке. Температура в Ленинграде опускалась ниже 30 градусов. Холод усиливался за счет влажности и ветра. В ту зиму каждый день от холода, голода и бомбежек умирало около четырех тысяч человек.

На черно-белом фото запечатлена Дворцовая площадь, которая тогда называлась площадью Урицкого. Фотограф запечатлел момент уборки снега блокадной зимой. Сейчас площадь — главная мекка туристов в Петербурге. На ней крупный проходят праздничные концерты, ставят новогоднюю елку, уличные музыканты проводят концерты.



Фото: 1942 — ТАСС / Архив; 2019 — Пятый канал / Ания Батаева

Исаакиевский собор

В годы Великой Отечественной войны напротив Исаакиевского собора на площади Декабристов (Сенатской площади) располагалась батарея 85-мм зенитных орудий. Сам собор был «Объединенным хозяйством музеев» (ОХМ), где хранись раритетные экспонаты из пригородных дворцов и музеев, которые не успели эвакуировать в тыл, закопать в парках и замуровали в подвалах.

Черно-белый снимок сделан 8 сентября 1941-го: можно заметить, что на золоченые купола собора нанесли защитную серую маслянистую краску. Купола решили замаскировать в июне 1941-го, они были удачным ориентиром для для фашистской артиллерии и авиации. Сейчас Исаакиевский собор одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Туристы и жители города могут зайти внутрь собора и подняться на колоннаду, чтобы увидеть панорамный вид Северной столицы.



Фото: 1941 — ТАСС / Архив; 2019 — Пятый канал / Ания Батаева

Петропавловская крепость

На стенах Нарышкина бастиона Петропавловской крепости во время блокады располагался пост противовоздушной обороны. В годы Великой Отечественной войны приостановили традицию стрелять из пушек в полдень. Фотография была сделана 10 января 1944-го — за две недели до освобождения Ленинграда. Сегодня, как и прежде, с этого ракурса прекрасно видна колокольня Петропавловской крепости — на фото она в правом крае кадра. Также со стен бастиона открывается прекрасный вид на Неву и центр города.



Фото: 1944 — ТАСС / Архив; 2019 — Пятый канал / Ания Батаева

Дом на набережной Мойки

Этот фасад дома в стиле русского классицизма на набережной реки Мойки был разрушен бомбой в 1943-м. После окончания войны фасад с портиком из восьми полуколонн восстановили по сохранившимся чертежам. Сейчас в этом доме это доме живут люди: с одной стороны здания жители наслаждаются видом на набережную, а с другой открывается вид на утопающее в зелени Марсово поле.



Фото: 1943 — ТАСС / Архив; 2019 — Пятый канал / Ания Батаева

Медный всадник

Чтобы спасти памятники и значимые архитектурные объекты в годы Великой Отечественной войны, прятали с помощью маскировки. Уникальные здания в центре города затягивали тентами, на крышах домов сооружали фанерные кварталы, а шпили и купола окрашивали серой краской. Некоторые памятники скрыли за специальными защитными коробами, например, памятник Петру I, который известен всему миру как «Медный всадник». На фото 1942-го можно увидеть, как проходили монтажные работы: памятник замаскировали с помощью деревянных досок. В наши дни памятник на Сенатской площади одни из главных символов Санкт-Петербурга.



Фото: 1942 — ТАСС / Архив; 2019 — Пятый канал / Ания Батаева