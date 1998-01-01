В Петербурге совершено восхождение на самый высокий сугроб в центре города

Трое жителей Петербурга совершили восхождение на самый высокий сугроб в центре города. Видео покорители снежной вершины, которую они назвали Пик Рублевского (в честь председателя городского Комитета по благоустройству), выложили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети в «ВКонтакте».

— Пик Рублевского покорен! Несколько дней назад мы объявили конкурс по поиску самого большого сугроба и пообещали совершить на него восхождение. Сказано-сделано! — отчитались «альпинисты».

Ролик сопровождается закадровым текстом в духе советского документального фильма о покорителях горных вершин:

— Штурму предшествовала длительная подготовка. Что заставляет их монотонно и с лишениями идти, ползти к небу? Раз есть вершина — конец пути, значит нужно найти этот путь и пройти его…

Видеосюжет за полдня набрал более 60 тысяч просмотров. Пользователи публикуют в комментариях кадры других обнаруженных ими снежных курганов.

Ранее Пятый канал сообщал, что петербургский градоначальник 9 января распорядился для борьбы с сугробами выдать чиновникам «лопаты Беглова», что и было сделано на следующий день.