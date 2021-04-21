Спасение махрового полотенца от жесткости — три простых лайфхака

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Алиса Старжевская
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После каждой стирки мягкие и пушистые махровые полотенца становятся все более жесткими. Мы подскажем несколько хитростей, которые помогут этого избежать.

Фото, видео: Пятый канал, global look press © Jiri Hubatka

Нет ничего приятнее, чем закутаться после водных процедур в пушистое махровое полотенце. Вот только после стирки такие полотенца зачастую становятся жесткими и неприятными на ощупь. Не спешите выбрасывать потерявшую мягкость вещь — мы поделимся с вами лайфхаком, который поможет вернуть полотенцу приятную пушистость!

Прежде всего проверьте, что за средство вы используете для стирки. Обычный стиральный порошок? Попробуйте заменить его на жидкие средства. Текстура махровых полотенец не позволяет на 100% выполоскать из них порошок — это и делает их жестковатыми.

Чтобы полотенца не потеряли пушистость, вместе с ними в барабан стиральной машины стоит положить несколько пластиковых шариков для игры в пин-понг. Это поможет «разбить» махровые ворсинки, которые при стирке как бы слипаются вместе. Именно из-за этого полотенца после стирки перестают быть пушистыми и значительно теряют в мягкости — пластиковые шарики в барабане помогут полотенцам сохранить свои качества.

Кроме того, после машинной стирки можно дополнительно провести еще одну «ручную» процедуру. Замочите полотенца на несколько минут в соленой воде. Главное — не переусердствовать с солью. На каждый литр воды необходимо положить по одной столовой ложке соли. В готовом растворе замочите полотенца на несколько минут. По завершении «купания» не забудьте прополоскать вещи в чистой воде — иначе высохшая соль на ткани не только сделает ее жесткой, но и станет причиной раздражения на коже.

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