Возрождение легенды: козыри Motorola RAZR V4 против Samsung Galaxy X

Технический специалист Джей МакГрегор провел анализ новой разработки легендарной Motorola RAZR V4 и пришел к выводу, что она может стать настоящим прорывом для поколения складных смартфонов.

Инженеры Motorola позаботились о том, чтобы новая модель их легендарного телефона отличалась не только продвинутыми возможностями, но и эргономикой.

Вернувшись к дизайну «раскладушки», которая прославила RAZR V3 в начале нулевых, создатели смартфона не просто сыграли на узнаваемости бренда. По мнению автора статьи, такая форма наиболее эргономична. Благодаря складному дисплею, RAZR V4 гораздо компактнее своих полноразмерных конкурентов, не теряя при этом своей функциональности. Это преимущество, добавляет автор статьи, было весомым аргументом в пользу «раскладушек» — и станет весомым козырем для продвижения нового флагмана Motorola. В 2006 году RAZR V3, чей дизайн был положен в основу V4, был причислен к числу самых культовых и узнаваемых сотовых телефонов мира, по версии Forbes.

Любителям смартфонов известно такое понятие как безель — расстояние от края корпуса телефона до экрана. Мировым трендом смартфоностроения становится тенденция к уменьшению как безеля, так и толщины корпуса. И здесь продукт компании Samsung плетется в арьергарде. Складной смартфон их разработки, по мнению автора, в сложенном виде выглядит как кирпич. Кроме того, специалисты предполагают, что Galaxy X будет отличаться высоким энергопотреблением, будучи укомплектованным двумя аккумуляторами по 2019 мАЧ каждый. Само собой, это добавляет веса и без того массивному телефону. Менее «прожорливой» конфигурацией телефона автор статьи видит двухэкранный смартфон без безеля на одной из сторон и с пользовательским интерфейсом, который автоматически выключает один из экранов в сложенном состоянии. Благодаря продуманной эргономике RAZR V4, инженерам Motorola не придется столкнуться с теми дизайнерскими вызовами, которые ждут создателей Galaxy X, подытоживает свою статью обозреватель Forbes.

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