Невероятно полезная вещь! Крутые лайфхаки с резинкой для волос

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Оказывается, это нехитрое приспособление для длинной шевелюры многофункционально в быту.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress.com © Tobias Hase

Вы и не подозревали, насколько резинки для волос могут быть полезны в хозяйстве. Казалось бы, предназначение этого нехитрого приспособления для длинной шевелюры очевидно, но нет — оно может очень пригодится в быту, причем на каждом шагу.

Например, девушки при поиске в своем гардеробе «чего бы такого сегодня надеть» порой бывают крайне рассержены из-за вечно спадающего с вешалки любимого платья. И тут как раз, если уж не спасти нервную систему модниц, то хотя бы ее не расшатать, помогут обычные резинки для волос. Нужно всего лишь обмотать несколько раз оба края вешалки обычными резинками для волос, и после этого непослушные бретельки наряда всегда будут на месте.

Если у вас в доме маленький, но любопытный ребенок, или питомец, который проявляет «зубастый» интерес к вашим гаджетам, то резинка для волос поможет отсрочить их уничтожение. Например, ставя на зарядку телефон, не стоит оставлять его просто так — надежнее примотать его резинкой прямо к зарядному устройству, вставленному в розетку. Таким образом, у ваших «охотников» снизятся шансы, ведь они попросту не смогут дотянуться до заветного телефона.

Есть и еще одно применение для резинки. Допустим, вам необходимо, чтобы дверь в комнату не захлопывалась. Для этого нужно лишь намотать резинку на ручки по обе стороны двери и таким образом заблокировать собачку замка.

При определенной смекалке, можно найти еще сотню способов полезного применения резинок для волос в быту.

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