Танец с акулами: Как приручают хищников

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Акула — самый опасный хищник водного мира. В петербургском океанариуме знают, как усмирить их хищный нрав. Здесь акулы под руководством дрессировщика проплывают через кольца и даже танцуют с человека.

Танец с акулами: Как приручают хищников

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Это закулисье петербургского океанариума. Посторонним сюда вход запрещен. Водолаз и дрессировщик акул Сергей Панчук готовится к шоу. Ежедневно оно проходит в «танке» — так здесь называют самый большой аквариум с морскими обитателями.

Сами акулы, скаты и другие жители «танка» ждут шоу с нетерпением, ведь именно во время шоу их кормят рыбой. Ежедневно обитатели аквариума съедают восемь килограммов рыбы.

В аквариуме вместе с другими обитателями (в том числе и рыбой, которая в природе была бы кормом для акул) живут 17 акул, самые крупные из которых — Настя и Фиалка. Этот вид называется акулы-няньки. Они — звезды шоу-программы.

Черепашку Эльзу и акулий «молодняк» кормят отдельно от остальных, ради безопасности. У Эльзы печальная история — у нее нет двух передних лап. Беда с ней случилась около пяти лет назад. Черепаха запуталась в сетях на Мальдивских островах. Лапы спасти не удалось. В естесвенной среде она не выжила бы.

Борьба за еду в Океанариуме идет нешуточная. Скат по имени Принцесса лишилась кончика хвоста из-за того, что увела у Насти и Фиалки добычу прямо из-под носа.

Акулы такой дерзости не простили. Принцесса, которая относится к виду широкохвостый хвостокол осталась без своего главного оружия, — ядовитого шипа на кончике хвоста.

Провести шоу Сергею Панчуку помогают несколько специалистов. Они вовремя подают еду, которой Сергей уже кормит хищников.

Во время этого действа на дрессировщике надеты специальные кальчужные перчатки, — они помогают сохранить руки и тело в безопасности.

Поранить акулы в таких перчатках невозможно. Чешуя акул по строению и прочности близка к зубам. Раньше кожу акул использовали как абразивный материал, — как «наждачку» в строительстве.

Во время шоу акулы выполняют различные трюки. Самый зрелищный — это, конечно, вальс. Настя и Фиалка под пристальным вниманием зрителей выполнят танцевальные па.

Дрессировщик акул Сергей Панчук рассказывает, что совершенно не боится этих хищников. Однако, это вовсе не безобидные дельфины. Посторонний не может поплавать с ними даже в специальном костюме, который защитит вашу кожу, — акулы могут проявить агрессию.

Панчук более 17 лет работает с акулами. За это время, разумеется, были травмы, причиненные этими огромными рыбами. Но в профессиональной среде об этом не говорят. В петербургском океанариуме работает его полный тезка, — это сын Сергея. Он также работает с акулами.

Поведение акул даже с профессионалом зависит от многих факторов. В первую очередь — это погода. Акулы — метеочувствительны. В зависимости от температуры и давления, они могут спать весь день или же носиться по аквариуму за рыбами, на которых обычно не нападают. За опасным шоу всегда наблюдают дети.

Через толстое стекло свирепые акулы кажутся безобидными.

Особенно, когда дрессировщик сгибает их в кольцо. Акулам не больно. У них нет позвоночника. В ее теле нет ни одной косточки (разве что зубы). Все остальное — хрящи.

Акулы проплывают сквозь обручи и даже с помощью Сергея машут зрителям плавниками.

Иногда зрителям показывается кошачья акула. Это единственный вид акул в океанариуме, который откладывает яйца. Для потомства кошачьей акулы есть специальный «детский сад акулят». Они содержатся в отдельном аквариуме, чтобы более крупные хищники не напали на них.

Акулам Насте и Фиалке около пятнадцати лет. Из них 10 они провели в океанариуме. Естественный ареал их обитания Индийский и Тихий океан. Эти акулы-няньки прибыли в Петербург с Северо-америанского побережья.

Вторая часть шоу проходит в специальном тоннеле с терволатором. Зрители словно погружаются в самую гущу моря. Кстати, фотографировать со вспышкой строго запрещается. Яркий свет может сильно испугать морских обитателей.

Иногда может показаться, что акулы ластятся к дрессировщику. Но это не так. Да, они запоминают человека, который с ними работает. Но не испытывают никакой привязанности. Мозг акул строго подчинен инстинктам. Основной из них — это голод.

Еще один подводный обитатель, который иногда показывается зрителям — мурена. Долгое время мурен считали ядовитыми. Во всем виноват их грозный вид.

От укуса мурены действительно можно умереть. Только во всем виноваты их грязные зубы. Можно получить заражение крови.

Кроме акул-нянек и кошачьей акулы, в океанариуме живут два вида рифовых акул: белоперая и черноперая, — по цвету плавника хвоста. Есть так же и зебровая акула. Она рождается полосатой, потом становится пятнистой.

Все рыбы прекрасно уживаются между собой, но только потому что сыты. И это главная задача сотрудников океанариума. Вторая по важности, — радовать зрителей, которым так нравится смотреть на опасных и в то же время очень милых морских хищников.

 

Фотограф: Ания Батаева

Продюсер: Жанна Лозоватор

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