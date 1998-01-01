Когда можно заменить дорогие лекарства на дешевые российские аналоги?

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Московский фармацевт назвала препараты, на которых можно сэкономить сотни рублей, однако посоветовала в каждом случае консультироваться с врачом.

Фото: www.globallookpress.com

Очень часто даже лечение простуды обходится россиянам очень дорого, а есть препараты за сотни, а то и тысячи рублей, которые пациентам приходится принимать по несколько месяцев или даже пожизненно. А между тем многие из них вполне можно заменить отечественными аналогами, которые обойдутся в два, пять, а то и десять раз дешевле. Это выяснил «ПолитЭксперт», пообщавшись с опытным московским фармацевтом Валерией Л.

По словам специалиста, среди наиболее популярных в России средств при варикозе является Детралекс, который стоит в аптеках от 1569 до 2175 рублей, но мало кто знает, что его можно спокойно заменить на Венарус, цена на который варьируется от 779 до 1489 рублей. Популярная противовоспалительная мазь Вольтарен за 711 рубль выпускается также под названием Диклофенак, и купить ее можно всего за 33-177 рублей. От боли и температуры часто покупают Нимесил, который стоит в российских аптеках более 700 рублей, но те же свойства имеет и Нимесан всего за 97 рублей. Отдельно фармацевт отмечает Но-Шпу - препарат стоит более 200 рублей, но есть российский аналог всего за 40 рублей, он называется Дротаверин.

Однако, фармацевт предостерегает: не следует бездумно заменять одни лекарства другими, потому что они могут не подходить пациентам с некоторыми заболеваниями. В каждом конкретном случае нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, не стесняясь рассказать ему о своих финансовых трудностях.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему опасно покупать медицинские препараты через интернет.

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