Стал известен состав настоящего кефира

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В Роскачестве рассказали, что максимальная польза содержится в этом молочном продукте с жирностью 2,5% — 3,2%.

Фото: www.globallookpress.com

Роскачество рассказало, из чего должен быть сделан столь любимый россиянами кефир, который из-за недобросовестных производителей зачастую не отвечает соответствующим нормам.

При покупке этого молочного продукта необходимо внимательно ознакомиться с содержанием этикетки — в состав должны входить только пастеризованное молоко и закваски живых бактерий, пишет «Экономика сегодня».

Также важно обратить внимание на срок годности этого продукта — в среднем он составляет десять — 14 дней, однако это зависит от упаковки. С стеклянных бутылках кефир хранится 36 часов, в полимерных — до 72 часов.

Если же указано, что кефир может храниться месяц и более, то это означает, что он, скорее всего, не соответствует нормам качества, так как был произведен с использованием растительных жиров и искусственных эмульгаторов.

Кроме того, чем ближе завод-производитель к месту продажи, тем надежнее, что кефир в ближайшее время не станет просроченным.

Настоящий кефир не должен горчить, а максимальная польза содержится в этом продукте с жирностью 2,5% — 3,2%.

Ранее Пятый канал рассказывал, что после 11 января производителей молочной продукции обязали указывать на упаковке информацию о заменителях жира.

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