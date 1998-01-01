Лайфхак: Как надуть матрас, когда под рукой нет насоса

Если вдруг возникла ситуация, когда вам срочно понадобилось организовать спальное место для засидевшихся допоздна друзей. Вы достаете надувной матрас, но вот незадача: не знаете, куда вдруг подевался насос… Что делать? Неужели придется тесниться с гостями на одном диване или укладывать друзей на жесткий пол, или хуже того — отправлять всех по домам?

Для такого случая у нас припасен для вас оригинальный совет, который точно вас выручит. Нужно будет только отыскать у себя дома электрический фен и подходящую к нему по диаметру пластиковую бутылку. Далее нужно отрезать дно бутылки и вставить отрезанную часть в фен. После этого закрепляете ее скотчем. А теперь открутите крышку и начинайте надувать! Только не забудьте переключить фен с горячего воздуха на холодный.

После этого вы и ваши друзья могут быть спокойны — уезжать никуда не придется. Гости смогут с комфортом расположиться на удобном и мягком как облако матрасе.

Ранее Пятый канал делился лайфхаком, как заточить нож без специальной точилки.