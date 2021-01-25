По словам петербургского врача-педиатра Лусине Чеботаревой, родителям следует осознать, что их ребенок не фарфоровый, его не сломаешь, перекладывая с одного бока на другой. Молодым мамам и папам нужно быть собранными, уверенными и решительными. Но и пренебрегать простыми правилами не стоит — косточки у малыша еще мягкие, мышцы слабые, и, если действия взрослого будут резкими и неаккуратными, это может плохо закончиться.

А теперь подробнее о том, как правильно держать грудничка на руках. Начнем с того, что базовых позиций, которые удобны и безопасны для ребенка — всего пять:

основная, она же для кормления,

после кормления,

для подмывания,

для высаживания,

при коликах.

Основная поза — как держать новорожденного ребенка

Эту позицию также называют «колыбелька» — вы укладываете ребенка на площадку, которую образуют ваши рука и живот, головка малыша — на сгибе вашего локтя. Второй рукой придерживаете ребенка сбоку.

Поза «Колыбелька». Фото: Пятый канал

При кормлении слегка заваливаете малыша на себя, если он на грудном вскармливании. Если ест из бутылочки — присаживаетесь и держите емкость с его обедом свободной рукой.

Важно помнить, что вам — родителям — должно быть комфортно и удобно держать ребенка. Да, сейчас он маленький и легкий, весит всего четыре килограмма, но пройдет полгода, малыш потяжелеет, а сил у вас вряд ли прибавится. Настраивайте положение рук и туловища, пробуйте менять углы, экспериментируйте, ищите свою позу, советует Лусине Чеботарева.

Как держать новорожденного ребенка после кормления

Это одна из обязательных позиций — сразу после кормления ребенка необходимо «поставить столбиком», чтобы дать ему возможность избавиться от избытка еды — молока или смеси, которая в него не помещается.

Как держать ребенка после кормления. Фото: Пятый канал

Приподнимите малыша за туловище и прижмите его к своей груди, чтобы он смотрел вам за спину. И обязательно придерживайте его головку, ведь шейные мышцы вашего сына или дочери еще очень слабые. Держите ребенка несколько минут. Или до характерного звука, который ни с чем не перепутать.

Как держать новорожденного ребенка для подмывания

Мытье ребенка — одна из главных маминых трудностей, ведь малыша, который с каждым днем все тяжелее и активнее, непросто держать одной рукой. Для справки: вторая рука, свободная, открывает и пробует воду, направляет ее, намыливает, чистит…

Поза для подмывания ребенка. Фото: Пятый канал

Чтобы облегчить себе задачу, просто держите вашего наследника правильно — уложите его на изгиб локтя, ухватив за правую ногу, если вы правша, и левую — если левша. Так ребенок никуда не денется, а вы потратите на подмывание не больше двух минут.

Как держать новорожденного ребенка «лицом к миру»

По наблюдениям Лусине Чеботаревой, предтуалетная — любимая позиция пап. Именно так — лицом к миру — они любят носить своих детей по дому или квартире. Но есть у этого способа держать ребенка и важное функциональное назначение.

Поза для высаживания ребенка. Фото: Пятый канал

Взяв таким образом вашего сына или дочь — прижав спиной к своему животу, ухватив под ноги, приподняв колени — вы помогаете ей или ему опустошать кишечник. Оттуда и название — поза для высаживания. Сигнал для вас, когда можно начинать высаживать ребенка — шум из подгузника и ставший уже родным запах — берите, прижимайте, подхватывайте, помогайте.

Как держать новорожденного ребенка при коликах

Это позиция — помощник, для случаев, когда у вашего крикуна болит живот. Вряд ли кто-то будет спорить, что колики беспокоят и ребенка, и родителей, ведь, если не спит малыш, не спят и мама с папой. И помочь в этот непростой период вам могут не только микстуры и свечи, но и позиция «тигр на ветке».

Поза при коликах у ребенка — «Тигр на ветке». Фото: Пятый канал

Чтобы помочь газикам вырваться из кишечника, уложите ребенка животом вам на руку — так, чтоб его плечо лежало почти у сгиба вашего локтя, а вы могли держать его ладонью между ног снизу. Если сделаете все правильно, услышите характерные звуки…

Со временем, пока ребенок растет, каждые мама и папа находят и для него, и для себя наиболее удобные позиции — обратным столбиком, вдоль ног, на одной руке… Всего их несколько десятков, но не все безопасны для малыша. В любом случае, пробовать можно и даже нужно, но аккуратно, чтобы ничего не вывихнуть растянуть или сломать.