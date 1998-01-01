«Запертые в теле селебрити»: Виторган вышел из себя после интервью Собчак

Известная российская телеведущая Ксения Собчак впервые за долгое время дала интервью. Светская львица появилась в программе «Эксклюзив», где косвенно затронула тему грядущего развода.

Супруг теледивы, прославившийся своей дракой с Константином Богомоловым, вышел из себя после появления своей жены в эфире ток-шоу. Максим Виторган разместил в Instagram очередной пост, где раскритиковал подобные передачи и тех, кто в них участвует, сообщает Дни.ру. Артист отметил, что после разгоревшегося скандала многие российские телеканалы решили затронуть насущную тему и обсудить его жизнь в прямом эфире. С приглашениями на скандальные телешоу звонили даже его друзьям, однако, к счастью, близкие люди не повелись ни на какие гонорары.

В своей публикации актер честно признался, что никогда не станет заниматься «словоблудием» в таких передачах.

— Так вот, что я имею сказать: ходить на подобного рода программы в качестве гостя или героя и заниматься там словоблудием о себе или о ком-то я считаю делом позорным. Я никого не осуждаю: бывает нужда заставит или в телек так хочется, что мочи нет, а разрешение как раз есть. Это выбор каждого, — написал артист.

В комментарии под постом Виторган тонко намекнул, что Собчак уже близкой не считает. Он отметил, что рад иметь друзей, которые не ведутся на приглашения известных шоуменов и не обсуждают его персону перед всей страной. Актер подчеркнул, что, к счастью, из по-настоящему близких людей его никто не подвел. А скандальная супруга, в свою очередь, не постеснялась поднять тему развода перед миллионами зрителей.

— На сегодняшний день я счастлив тем, что вы не можете увидеть в этих программах людей по-настоящему мне близких. Это, простите за пафос, несовместимо с их внутренним нравственным камертоном. Все остальные — это всего лишь бабки у подъезда, запертые в теле селебрити разной степени вялой (или не вялой — в отдельном случае) медийности, — заявил артист.

Судя по этой подписи, кажется, что Виторган смешал свою жену с массой «запертых в теле селебрити», которые привыкли зарабатывать деньги на скандальных телешоу.

instagram @mvitorgan

Сама теледива не держит зла на своего мужа. В интервью она сообщила, что он навсегда останется для нее родным и близким.