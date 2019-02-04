Психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала о пагубном влиянии социальных сетей на ребенка.

Специалист отметила, что сейчас большинство подростков проводит в интернете времени больше, чем положено. Друг по переписке заменяет реального знакомого, а в коротких сообщениях становится излагать мысли проще, чем при помощи слов.

Чтобы подтвердить приведенные доводы, она обратилась к результатам эксперимента, который был проведен в Германии в 2017 году. В ходе него выяснилось, что 14% из опрошенных тысяч подростков не могут перестать пользоваться соцсетями, а 13% чувствуют себя несчастными без них.

Ирис Хаут отметила, что зависимость от социальных сетей влечет за собой ряд не очень приятных последствий. Во-первых, дети, которые привыкли проводить много времени в виртуальном мире, становятся апатичными. Они пренебрегают школой и стараются дистанцироваться от окружающих.

Во-вторых, зависимость от соцсетей приводит к фрустрации и разочарованию в реальном мире.

— Суперпозитивная презентация большинства пользователей, которые постоянно делают посты, ведет к нарциссическому представлению и, следовательно, к формированию неправильной самооценки и нереалистических ожиданий от жизни. Это приводит к фрустрации и разочарованию в нецифровом мире, которые не могут быть адекватно преодолены путем нового побега в социальные медиа, — цитирует эксперта РИА Новости.

В-третьих, те, кто любит следить за чужой жизнью в сетях, больше других подвержены депрессии. Они начинают сравнивать себя с суперуспешными пользователями и из-за этого испытывают страхи.

— Может развиться настоящая зависимость, связанная с системой вознаграждения в мозге через ситуации, которые положительно усиливаются, — считает эксперт.

Таким образом, люди, собирающие под своими постами кучу лайков, стремятся снова и снова получить желаемую награду.

Чтобы предотвратить появление всех негативных симптомов, специалист рекомендует обучать медийной грамотности детей, причем в первую очередь на своем примере.

— Можно использовать преимущества новых средств информации, общаться со всем миром и поддерживать связь с семьей и друзьями, но ограничено по времени, при соблюдении «медийной диеты». И, конечно же, нельзя игнорировать реальное общение с друзьями здесь и сейчас, со зрительным контактом, с прикосновениями, — заключила Хаут.

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