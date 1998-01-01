Лайфхак: как проверить качество залежавшихся в холодильнике куриных яиц

Кто-то из членов семьи по невнимательности купил лишнюю упаковку куриных яиц, а затем и вовсе забыл про нее в холодильнике, а вы теперь ломаете голову, как быть с продуктом? Обычная ситуация. Мало того, из нее есть очень легкий выход.

Для того, чтобы проверить, можно ли употреблять в пищу эти залежавшиеся яйца, вам понадобятся только вода и кастрюля. Итак: возьмите емкость, наполните ее холодной водой, а затем погрузите туда яйца. Уже через несколько секунд яйца, которые можно употреблять в пищу, всплывут на поверхность, а испортившиеся, так и останутся лежать на дне. С помощью такого простого, а главного быстрого способа вы сможете либо сэкономить на покупке очередной упаковки, либо обезопасить себя от отравления.

А при варке уже проверенных яиц положите на дно кастрюли небольшой кусочек марлевой ткани. Это поможет вам доварить их в целом виде и не разбить.

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