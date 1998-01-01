Михалков назвал участниц Comedy Woman «овцами» за «шутку» о генерале Карбышеве

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Режиссер уверен, что упоминание героев Великой Отечественной войны в подобных случаях недопустимо.

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Российский режиссер Никита Михалков назвал участниц юмористического шоу Comedy Woman «овцами» из-за, так называемой шутки о советском генерале Дмитрии Карбышеве, зверски замученном в немецком концлагере. В своей программе «Бесогон» Михалков напомнил фрагмент шоу от 2013 года, в котором одна из девушек говорит, что у нее по спине пробежал холодок. Другая в ответ на это сказала, что «это замерзший дух генерала Карбышева, он подошел к тебе сзади и приобнял».

— Ну, а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое, на 40-градусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе? — возмутился режиссер.

Михалков подчеркнул, что упоминание таких героев Великой Отечественно войны в подобных ситуациях недопустимо, и назвал поведение умирающего Карбышева примером настоящего мужества, которое отнюдь не свойственно этим артисткам.

Карбышев участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, после революции 1917 года вступил в Красную армию. Он был одним из лучших советских фортификаторов, крупнейшим отечественным ученым-инженером, профессором, доктором военных наук.

В звании генерал-лейтенанта Карбышев был взят в плен немецкими захватчиками в бессознательном состоянии в августе 1941 года и почти четыре года провел в нацистских концлагерях, где последовательно отказывался от предложений о сотрудничестве. В феврале 1945 года генерал в числе других узников «Маутхаузена» -«фабрики смерти» на территории нынешней Австрии погиб, когда нацисты вывели их на плац и обливали водой из брандспойтов.

Посмертно Карбышеву присвоено звание Героя Советского Союза.

Ранее Пятый канал рассказывал, как, по словам одной из участниц Comedy Woman Екатерины Варнавы, ее били в детстве.

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