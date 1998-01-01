Видео: Почему каждому туристу стоит посетить Кунсткамеру в Петербурге

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Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого при РАН является одним из важным в России, а также в целом символизирует Северную столицу.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Если вы вдруг собираетесь в отпуск в Санкт-Петербург и сейчас составляете список из достопримечательностей Северной столицы, которые нужно посетить, обязательно внесите туда Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого при Российской Академии наук (РАН), а иначе — Кунсткамеру, расположенную на Университетской набережной.

Это своеобразный «кабинет редкостей», в который входят уникальная коллекция предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов. Кроме того, Кунсткамера является символом России, РАН и самого Петербурга. При этом примечательно, что она образовалась на десять лет раньше академии — в 1734 году. К моменту создания РАН Кунсткамера уже считалась важным исследовательским центром.

Особое внимание при посещении музея стоит обратить на Большой Готторпский глобус-планетарий — первый и самый большой в мире глобус диаметром 3,1 метра и весом 3,5 тонны. Этот памятник науки и техники, созданный в 1600 годах, располагается в башне Кунсткамеры.

Ранее Пятый канал сообщал, что историки выяснили, кто изображен на картине Ивана Аргунова, имевшей название «Неизвестной в темно-голубом платье».

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