Мощные снегопады парализовали Петербург. Накануне из-за непогоды серьезный сбой произошел в аэропорту Пулково. Там были задержаны несколько рейсов — в Ригу, Лондон, Ижевск, Москву, Ташкент, Гамбург.

Сотрудники воздушной гавани не успевали обрабатывать самолеты реагентами от обледенения. На взлетных полосах — выстроилась очередь.

Пробки, только уже из машин образовались и на дорогах по всему городу. Увеличилось количество аварий. Пассажирам общественного транспорта приходилось выталкивать автобусы, застрявшие в пути. Машинам до сих пор не выехать из дворов — вязнут в сугробах. Пешеходы утопают в каше из снега и грязи.

При этом, коммунальщики пока не могут справиться с последствиями непогоды. И это, несмотря на то, что спецтехника работает круглые сутки. И выходных не намечается.

По прогнозам синоптиков, метель прекратится только к концу этой недели. Добавлю, по наблюдениям метеорологов, эта самая снежная зима за последние восемь лет. Только за январь в городе высыпало осадков в два раза больше нормы.

Ранее Пятый канал публиковал прогноз специалиста метеоцентра «Фобос», который рассказал, какая погода ждет москвичей и петербуржцев до 10 февраля.