«Что будет 23 февраля?» — Мадуро рассказал о будущем Гуайдо

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Президент Венесуэлы рассказал о перспективах оппозиционного лидера.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 69

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро задался вопросом о будущем лидера оппозиции Хуана Гуайдо после истечения 30-дневного мандата.

Во время публичного выступления он предложил два варианта развития событий после 23 февраля, когда исполнится 30 дней двоевластия в стране.

— Он будет продолжать исполнять полномочия виртуально? До какого срока? До 2025 года тоже (год окончания президентского срока Мадуро — прим. ред.)? Или до тех пор, пока не закончит тюрьмой по решению Верховного суда страны? До каких пор? — риторически спросил глава Венесуэлы.

Генсек Организации американских государств Луис Альмагро в эфире американского CNN ранее заявил, что 30 дней — это срок для организации выборов в стране, а Гуайдо может быть исполняющим обязанности президента до избрания нового лидера.

4 февраля ряд европейских государств присоединились к США и Канаде, которые поддержали Хуана Гуайдо, однако решение от Евросоюза не прозвучало из-за вето Италии. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро.

23 января 2019 года спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

Ранее Пятый канал рассказывал об обращении Мадуро к американскому народу, который призвал не дать Трампу устроить «второй Вьетнам» в Боливарианской республике.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 69
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