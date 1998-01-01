Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро задался вопросом о будущем лидера оппозиции Хуана Гуайдо после истечения 30-дневного мандата.

Во время публичного выступления он предложил два варианта развития событий после 23 февраля, когда исполнится 30 дней двоевластия в стране.

— Он будет продолжать исполнять полномочия виртуально? До какого срока? До 2025 года тоже (год окончания президентского срока Мадуро — прим. ред.)? Или до тех пор, пока не закончит тюрьмой по решению Верховного суда страны? До каких пор? — риторически спросил глава Венесуэлы.

#EnVivo 📹 | Llegamos a la Casa Amarilla, para participar en un importante encuentro con movimientos, líderes e intelectuales del mundo, que expresan su respaldo al pueblo de Venezuela.https://t.co/zz2EF6x45n — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 5 февраля 2019 г.

Генсек Организации американских государств Луис Альмагро в эфире американского CNN ранее заявил, что 30 дней — это срок для организации выборов в стране, а Гуайдо может быть исполняющим обязанности президента до избрания нового лидера.

4 февраля ряд европейских государств присоединились к США и Канаде, которые поддержали Хуана Гуайдо, однако решение от Евросоюза не прозвучало из-за вето Италии. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро.

23 января 2019 года спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

Ранее Пятый канал рассказывал об обращении Мадуро к американскому народу, который призвал не дать Трампу устроить «второй Вьетнам» в Боливарианской республике.