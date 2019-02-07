Ученые рассказали о пользе секса в пожилом возрасте

Секс в преклонном возрасте положительно влияет на когнитивные способности человека и позволяет предотвратить деменцию. Об этом заявили ученые Британии из Университета Ковентри, пишут «Известия».

Ученые провели масштабные исследования. Были отобраны 73 добровольца в диапазоне от 50 до 83 лет, среди которых 45 женщин и 28 мужчин. По прошествии месяца участники эксперимента рассказывали, сколько раз у них была интимная близость за этот промежуток времени, после чего ученые анализировали влияние этих процессов на состояние мозга.

По данным, которые собрали британцы, интим был у 37 человек — еженедельно, 26 добровольцев занимались сексом один раз в месяц, в отсутствии половых контактов признались 10 участников.

Всем добровольцам предлагалось решать математические задачи. Результат вдохновил ученых, ведь люди, у которых секс был еженедельно справились с этой задачей на 2% лучше тех, у кого он был раз в месяц, и на 4% быстрее тех, у кого он отсутствовал.

Вывод, к которому пришли исследователи — допамин и окситоцин, которые вырабатываются во время полового акта, повышают работоспособность мозга и снижают риски развития деменции.

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