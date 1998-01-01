Пригожин не согласен с выбором российского представителя на «Евровидение-2019»

Иосиф Пригожин считает, что на «Евровидение-2019» от России лучше было бы послать нового исполнителя, а не Сергея Лазарева, который уже участвовал в этом конкурсе и доказал, что он артист.

— Мне все равно, кто поедете на «Евровидение», может ехать кто угодно. Сергей уже все всем доказал, он — артист. Искренне не понимаю, зачем нужно ехать еще раз, это нужно быть уверенным, что займешь первое место. Мое мнение, что нужно послать кого-нибудь другого, но, в принципе, никто не запрещает идти за титулом еще раз, — цитирует продюсера РИА Новости.

Ранее стало известно, что официальный вещатель «Евровидения» в России — ВГТРК объявил, что представлять нашу страну на конкурсе в Израиле будет певец Сергей Лазарев. «Евровидение-2019» будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Лазарев уже участвовал в конкурсе 2016 году и занял тогда третье место, но лидировал по результатам зрительского голосования.