Один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века, человек, который по сути заложил основы реализма как литературного направления, — Александр Сергеевич Пушкин —погиб 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года из-за серьезного ранения, полученного им во время дуэли с французским военным деятелем Жоржем Шарлем Дантесом.

Жорж Шарль Дантес. Фото: vokrugsveta.ru

Поводом для дуэли стало анонимное оскорбительное сочинение, которое Пушкин получил за три месяца до этого. В Пасквиле — а всего их было три — автор в подробностях рассказывал адресату о тайных отношениях его супруги — Натальи (в девичестве Гончаровой) — и кавалергардского поручика барона Жоржа Дантеса, одного из иностранцев, который в то время проходил службу в России. В финале послания сам по себе напрашивался крайне позорный для Пушкина вывод — его записывали в «орден рогоносцев», что сулило ему насмешки, перешептывания за спиной и прочие издевательства.

Чтобы защитить свою честь, Пушкин немедленно вызвал Дантеса на дуэль. Оппонент принял вызов, но позднее, через усыновившего его голландского посланника барона Геккерна, попросил отсрочки на две недели. Поэт пошел на встречу потенциальному оппоненту, но через какое-то время узнал, что Дантес предложил свои руку и сердце Екатерине Гончаровой — сестре его супруги, и аннулировал вызов.

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Свадьба Дантеса и Гончаровой состоялась 22 января (10 января) 1837-го, но и после этого события Дантес не прекратил активно ухаживать за женой Пушкина, чем предсказуемо злил поэта. Масло в огонь подливал и голландец Геккерн, распускавший в обществе слухи о романе Дантеса и Пушкиной и ее регулярных изменах «мужу-рогоносцу».

В конце концов практически доведенный до отчаяния Пушкин написал гневное письмо Геккерну, полное угроз и оскорблений. Тот ответил и от имени Дантеса вызвал публициста-грубияна на дуэль.

Условия поединка были, как бы сказали тогда, смертельными, кто-то один в тот день должен был умереть — на этом настаивал сам Пушкин. Барьер отделял соперников на 10 шагов, поднять пистолет и выстрелить мужчины могли в любой момент, приближаясь друг к другу.

Около пяти часов вечера 8 февраля (27 января) он и Дантес встретились на поляне на окраине Санкт-Петербурга — Черной речке. Секундантом со стороны Дантеса был секретарь французского посольства виконт Лоран д’Аршиак, со стороны Пушкина — подполковник Константин Данзас.

Дуэльные пистолеты времен Пушкина из музея А. С. Пушкина. Фото: Lkitrossky/wikipedia.org

Оружие было выдано, соперники разошлись, прозвучал сигнал, и Дантес выстрелил первым. Пуля, выпущенная из его пистолета, попала Пушкину в живот — поэт упал на снег, приподнялся, опираясь на руку, подозвал к себе Дантеса и выстрелил в ответ, произнеся: «Браво!». К счастью Дантеса, ранение его было несерьезным — пуля угодила в руку, которой он прикрывал грудь. Александр Сергеевич Пушкин же пострадал куда серьезнее.

Последний выстрел А. С. Пушкина. Фото: Адриан Маркович Волков

Поэта доставили домой, он пытался скрыть свои страдания, чтобы не беспокоить супругу. Прибывший по вызову врач констатировал неизбежность трагического исхода — об этом сообщили и Пушкину, он распорядился пригласить к нему священника.

Через двое суток после дуэли на Черной речке Александр Сергеевич Пушкин скончался — лежа в кровати, в окружении семьи и родных, в своей квартире на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.

Два следующих дня гроб с телом Александра Пушкина оставался в квартире — проститься с ним пришли сотни самых разных людей — от прислуги до военных и чиновников. В ночь с 11 на 12 февраля (30 на 31 января) тело поэта перенесли в церковь Придворно-Конюшенного ведомства, где на утро состоялось его отпевание. 18 февраля (6 февраля) 1837-го Пушкина похоронили — у алтарной стены Успенского собора Святогорского монастыря. Позднее на могиле был установлен мраморный памятник, выполненный по заказу вдовы поэта.

В феврале 2019 года депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой инициировать расследование причин и обстоятельств гибели поэта Александра Пушкина. По мнению народного избранника, великий поэт мог стать жертвой заговора и дуэль была лишь инструментом для его устранения.