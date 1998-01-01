Названы простые способы оздоровить кишечник

Диетологи рассказали, что нужно принимать в пищу, чтобы кишечник сказал «спасибо» своему владельцу. Рекомендации специалистов опубликовало издание URA.RU со ссылкой на газету The Telegraph.

К примеру, американский диетолог заявил о том, что необходимо употреблять ежедневно большое количество клетчатки. Согласно его рекомендациям, в рационе здорового человека должны обязательно быть — цельнозерновые макароны, груши, дыни, брокколи, морковь и орехи.

Его коллега биохимик Харальд Штоссье говорит о пользе пробиотиков. К примеру, мисо суп является отличным источником этого вещества, впрочем, как лук, чеснок и бобы.

Специалист в области диетологии Дженни Боденхам настоятельно рекомендует не употреблять большое количество сладостей и жирной еды. По мнению эксперта, такие блюда разрушают микрофлору кишечника, что является причиной чрезмерной усталости и проблем с кожей.

Врач Харальд Штоссье рекомендует ежедневно массировать живот через два часа после еды. Стресс, в том числе является причиной «сбоев» в работе кишечника. Доктор рекомендует не нервничать.

А диетолог Айша Эрнестам настоятельно советует начинать день со стакана воды и не забывать пить ее как можно чаще.

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