Названная Михалковым «овцой» экс-участница Comedy Woman сожалеет о своей шутке

Бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева принесла извинения за шутку, которую она озвучила в выпуске программы в 2013 году про советского генерала Дмитрия Карбышева.

Она объяснила, что тот номер был написан авторами юмористического шоу и одобрен продюсерами телеканала.

— Все актрисы (и это не секрет) подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают. Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, еще раз искренне прошу прощения, — написала девушка в Instagram.

Как сообщал Пятый канал, режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» назвал участниц Comedy Woman «овцами» из-за, так называемой шутки, о советском генерале Дмитрии Карбышеве, зверски замученном в немецком концлагере. В частности, одна из девушек тогда сказала, что у нее по спине пробежал холодок. Другая в ответ на это сказала, что «это замерзший дух генерала Карбышева, он подошел к тебе сзади и приобнял».

Карбышев был взят в плен немецкими захватчиками в бессознательном состоянии в августе 1941 года и почти четыре года провел в нацистских концлагерях, где последовательно отказывался от предложений о сотрудничестве. В феврале 1945 года генерал в числе других узников «Маутхаузена» -«фабрики смерти» на территории нынешней Австрии погиб, когда нацисты вывели их на плац и обливали водой из брандспойтов. Посмертно Карбышеву присвоено звание Героя Советского Союза.