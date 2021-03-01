Разумеется, эти очаровательные пушистые создания удостоились своего особенного дня для поздравлений не только в России, но и во многих других странах. А у нас этот праздник еще и совпадает с первым днем весны.

Что мы знаем о кошках?

Кошка — изначально дикий зверь. Хотя сейчас, глядя на раскинувшегося пузом кверху толстенького домашнего любимца, в это иногда сложно поверить. Домашняя милая кошечка входит в семейство кошачьих, где насчитывается 36 видов, преимущественно диких — это и львы, и тигры, и рыси, и заполонившие некогда интернет, но оттого не менее опасные, манулы.

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Польза котов в доме

В день кота, во-первых, почтительно принесите поздравления своему питомцу и отпразднуйте 1 марта вместе с ним. Как, у вас еще нет домашнего кота?! Немедленно бегите в приют и выбирайте самого ласкового. Ученые доказали: коты отлично снимают стресс.

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Если вы гладите котика, то массируете не только его теплое брюшко, нежную шейку или пушистую спинку, но и свою руку, которая двигается по этим поверхностям. То есть, ваша ладонь подвергается постоянному массажу, и не просто ладонь, а те ее участки, которые снимают стресс. При поглаживании доброго кота вырабатывается окситоцин — гормон счастья. А уровень кортизола — гормона стресса — в организме, наоборот, снижается.

Коты могут вылечить даже тяжелую депрессию: в таком состоянии можно забыть про еду для себя, про уборку дома, но если у вас живет кошка, вам придется вставать и кормить ее. А значит, шанс вылечиться повышается.

Коты способны повысить качество жизни: доказано, что люди, у которых живут кошки, чувствуют себя менее одинокими и лучше справляются с потерями. Даже герой Терри Пратчетта — сама, точнее, сам Смерть — говорил: «КОШКИ — ЭТО ХОРОШО».

В общем, кошки — это действительно хорошо. Значит, День кошки надо праздновать.

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День рождения кошки

Как отпраздновать День кошки? Да так же, как и день рождения кошки. Что? Вы не празднуете день рождения своей кошки? Не покупаете ей вкусного корма, не дарите игрушечную мышку? Сердца у вас нет… (Ладно, мы шутим).

Впрочем, бывает так, что хозяин попросту не знает, когда день рождения у его кошки. Например, кот был подобран на улице, отбит у стаи диких собак и не имел при себе паспорта, в котором были бы указаны имя, фамилия и дата рождения. Тогда кота можно поздравлять в день обретения его или в день кошек, то есть, 1 марта. Вообще, день кошки — отличный повод, чтобы отпраздновать все что угодно!

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И как же праздновать день кошки?

Если вы кормите кота специальным кормом, то ни в коем случае не стоит давать ему еду со стола. Это вредно для кошачьего организма. Вообще, котов стоит кормить специальными кормами. Грамотно подобрать корм для котейки поможет ветеринар.

Если хотите отпраздновать день кота, лучше зайдите в зоомагазин и попросите специальные вкусности для кота. Только не переборщите: многие из них можно есть только в строго ограниченных дозах. Полезная вкусность — лучшее поздравление.

Привязывать праздничные шарики к ошейнику любимца или заворачивать его в колпак не стоит — это будет не поздравление, а сплошной стресс для кота! Вы же хотите отпраздновать этот день так, чтобы хорошо было не только вам?

Вкусный корм, качественные поглаживания — вот что нужно котику! Так и празднуйте. Но помните, шум они тоже не любят.

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Кроме поздравлений: как правильно обращаться с котом?

Поздравления в день кошек или в день рождения — это, конечно, важно, если вы хотите праздновать все, что связано с вашим котом. Но не стоит забывать и о ежедневных правилах содержания кота.

Правильно подбирайте кошке корм, советуясь с ветеринаром.

Обязательно ставьте сетки на окна, чтобы минимизировать риск того, что кот выпадет из окна. Это одна из самых распространенных причин гибели домашних кошек.

Стерилизуйте кота. Стерилизация для домашних котов, если вы не собираетесь их разводить, крайне желательна. Давайте остановимся на этом подробнее.

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Стерилизация кошки: зачем она нужна?

Если же вы не готовы позволить кошке или коту размножаться, но и стерилизовать не собираетесь, то имейте в виду: вы заставляете животное страдать. Кошка, не прошедшая процедуру стерилизации, будет плакать и мучиться во время течки. Что намного хуже, у нее повышается риск онкологии репродуктивных органов. Такие кошки редко живут долго.

Если для кошек процедура стерилизации — это полостная операция, то стерилизация котов — это быстро и довольно безболезненно. После стерилизации кот перестанет метить вашу квартиру, тосковать по любви, ну и риск онкологии также снижается.

Своевременная стерилизация котика — выбор правильного котовода!

Когда стоит делать стерилизацию кошки? Примерно в возрасте года, но если она досталась вам более взрослой, ничего страшного. После стерилизации рекомендуется выбирать линейку кормов, подходящую для стерилизованных животных.

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Возвращаясь к празднику: День кошки — это хорошо!

Празднуя День кошки обязательно скажите в поздравлении своему питомцу, что вы его очень любите и цените. Есть вероятность, что коты отчасти понимают нашу речь — по крайней мере, считывают интонации.

А лучший способ отпраздновать День кота — взять с улицы или из приюта нового котика, чтобы у него был теплый дом и любящий хозяин.