Даты регистрации и закрытия тендера на ремонт корпуса ИТМО вызывают вопросы

Даты регистрации и закрытия тендера на ремонт обрушившегося корпуса ИТМО в Петербурге в электронной базе вызывают вопросы. В «Системе поиска тендеров» на сайте FindTenders информация об открытии торгов была опубликована 31 января 2019 года, в то время как дата их завершения — 28 января 2019 года.

— Тендер 64342349 на выполнение работ по ремонту помещений физико-технического факультета Университета ИТМО 2203-2204 объекта культурного наследия «Здание коммерческого училища (с оградой)», расположенного по адресу: ул. Ломоносова, д. 9, лит. А, — говорится в описании.

«Система поиска тендеров» findtenders

Также указана максимальная цена за проведение работ: «8 733 300 рублей».

Вместе с тем, никакой дополнительной информации ни о конкретных требованиях к реконструкции здания, ни о победителе тендера, на сайте не приводится.

Как стало известно Пятому каналу, при проведении работ по реконструкции в помещения здания со старыми деревянными перекрытиями было завезено слишком много мешков с бетонитом, поэтому перекрытия не выдержали.

«Система поиска тендеров» findtenders

Здание находится под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга, который и согласовывал техзадание на ремонт.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов сообщил, на данный момент рассматривается одна версия причин обрушения кровли и перекрытий корпуса ИТМО, и она связана именно с его реконструкцией.

— Других версий нет. Каких-то экстремальных или каких-то других на сегодняшний день нет, — подчеркнул градоначальник.

Обрушение части здания ИТМО произошло в субботу, 16 февраля, в тот момент, когда шли занятия. Из корпуса были эвакуированы 86 человек, 26 из них — по пожарной автолестнице через оконный проем пятого этажа. В результате ЧП пострадавших нет.