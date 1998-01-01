Юрий Лоза раскрыл секрет популярности Киркорова и Пугачевой

По данным опубликованного опроса «Левада-центра», россияне назвали своими любимыми исполнителями Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова. Именно поп-музыке отдает предпочтение большинство респондентов. Певец и композитор Юрий Лоза в эфире НСН заявил, что вкусы россиян абсолютно предсказуемы и кого будут показывать по телевизору с утра до вечера — того и будут любить.

— Мы же понимаем, что народ сам ничего не выбирает. Есть поводыри, которые ведут народ в определенном направлении. Этим прекрасно пользуются люди, которые управляют медиасистемой. Будет с утра до ночи Киркоров — будете Киркорова любить, приглашать на корпоративы. Если Лозу не показывают по телевизору, ну, просто категорически, то меня, конечно, никто не будет приглашать и включать в какие-либо списки, — возмущается Юрий Лоза.

Музыкант уверен, изменений в этом плане ждать совершенно бессмысленно, так как менять механизм, который приносит деньги просто глупо.

— Не нужно рубить сук, на котором сидишь. Никого из начальников медиасистемы не интересует мнение людей. Если бы их это интересовало, то людей спросили бы кого отправить на Евровидение. Но никто же не спрашивает. Если бы у нас система каким-то образом реагировала бы на мнение людей, то можно было бы об этом говорить. Она живет по собственным законам и соответственно навязывает людям определенную систему координат, — утверждает композитор.

Ранее Пятый канал сообщал, что Юрий Лоза прокомментировал стихотворение Сергея Шнурова о нем. Автора «Маленького плота» новое творчество лидера группировки «Ленинград» только рассмешило.