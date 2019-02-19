«Позорище!»: Ани Лорак раскритиковали за концертный наряд

После развода певица Ани Лорак решила проявить больше раскрепощенности во время выступлений. Ее сценические наряды все чаще стали состоять из купальников, обтягивающих комбинезонов и боди.
Однако излишняя сексуальность в амплуа артистки нравится далеко не всем поклонникам. Так, концертный костюм, в котором Лорак вышла на сцену в Нальчике, публика восприняла неодобрительно. Женщина появилась перед зрителями в нюдовом купальнике, поверх которого была накинута белоснежная шуба из перьев, сообщает издание «Утро.ру». Фрагмент выступления Ани выложила на своей странице в Instagram.
View this post on Instagram
— Ужасней наряда я не видела.
— Позорище!
— Хороший голос, но на полусогнутых, в труселях и шубе — это пипец, — отозвались подписчики.
Также многие указали на несовершенства, которые увидели в фигуре поп-дивы.
— Я вижу животик.
— Ани, вы что, беременная? — написали недовольные юзеры.
Стоит отметить, что образ, за который раскритиковали певицу жители Кавказа, Ани Лорак использует на каждом выступлении текущего турне. Например, фрагменты шоу в том же наряде артистка публиковала и из Саратова и Волгограда.