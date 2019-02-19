«Позорище!»: Ани Лорак раскритиковали за концертный наряд

, 20:53 Видео 483

Жителям Кавказа не понравился слишком откровенный образ, в котором певица вышла на сцену.

Фото: instagram @anilorak

После развода певица Ани Лорак решила проявить больше раскрепощенности во время выступлений. Ее сценические наряды все чаще стали состоять из купальников, обтягивающих комбинезонов и боди.

Однако излишняя сексуальность в амплуа артистки нравится далеко не всем поклонникам. Так, концертный костюм, в котором Лорак вышла на сцену в Нальчике, публика восприняла неодобрительно. Женщина появилась перед зрителями в нюдовом купальнике, поверх которого была накинута белоснежная шуба из перьев, сообщает издание «Утро.ру». Фрагмент выступления Ани выложила на своей странице в Instagram.

 
 
 
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🌹 #шоуДива #Нальчик

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— Ужасней наряда я не видела.

— Позорище!

— Хороший голос, но на полусогнутых, в труселях и шубе — это пипец, — отозвались подписчики.

Также многие указали на несовершенства, которые увидели в фигуре поп-дивы.

— Я вижу животик.

— Ани, вы что, беременная? — написали недовольные юзеры.

Стоит отметить, что образ, за который раскритиковали певицу жители Кавказа, Ани Лорак использует на каждом выступлении текущего турне. Например, фрагменты шоу в том же наряде артистка публиковала и из Саратова и Волгограда.

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