Comedy Woman обвинили в реабилитации фашизма из-за «шутки» о генерале Карбышеве

В скетчах участниц телешоу Comedy Woman содержатся оправдание фашизма, а также постоянные намеки на половые органы и секс. Такой вывод содержится в психолого-лингвистической экспертизе содержания шуток телешоу Comedy Woman, поступившей в распоряжение Пятого канала.
Специалисты обращают внимание, что основная аудитория данного проекта — это молодые люди, порой, еще с неустоявшейся психикой. Этим и пользуются авторы так называемых шуток, которые зачастую бывают «ниже пояса».
В частности, участницы со сцены навязывают зрителям антисоциальные смыслы и ценности, которые «легко попадают в неконтролируемое сознание».
— Толстой — придурок, у него голые пятки. Поэтому его «Война и мир» — полная чушь… — приводится авторы исследования пример из одного выступления.
Здесь заключается один из нейро-лингвистических приемов, построенных на подмене значимости авторитета писателя и вседозволенностью, глумление над ним.
Кроме того, все подобные «шутки» специально сопровождаются аплодисментами, которые в сознании молодежи являются одобрительными действиями после увиденного и услышанного.
Также красной нитью сквозь весь этот «юмор» проходят шутки, посвященные откровенной пошлости, сексу — происходит «взлом чувства интимного стыда».
Фирменным стилем всех участниц является «агрессивная эпатажность».
Авторы исследования приходят к неутешительным выводам.
Специалисты предположили, что шоу-проект может являться частью антироссийской психологической войны, целью которой является разрушение духовно-нравственного строя молодежи.
Как рассказывал Пятый канал, скандал вокруг Comedy Woman вызвала шутка о генерале Дмитрии Карбышеве — режиссер Никита Михалков назвал озвучивших ее артисток «овцами».
Михалков подчеркнул, что упоминание таких героев Великой Отечественно войны в подобных ситуациях недопустимо, и назвал поведение умирающего Карбышева примером настоящего мужества, которое отнюдь не свойственно этим артисткам.
Карбышев участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, после революции 1917 года вступил в Красную армию. Он был одним из лучших советских фортификаторов, крупнейшим отечественным ученым-инженером, профессором, доктором военных наук.
В звании генерал-лейтенанта Карбышев был взят в плен немецкими захватчиками в бессознательном состоянии в августе 1941 года и почти четыре года провел в нацистских концлагерях, где последовательно отказывался от предложений о сотрудничестве. В феврале 1945 года генерал в числе других узников «Маутхаузена» — «фабрики смерти» на территории нынешней Австрии погиб, когда нацисты вывели их на плац и обливали водой из брандспойтов.