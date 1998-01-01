Comedy Woman обвинили в реабилитации фашизма из-за «шутки» о генерале Карбышеве

, 22:23 Фото 19

Авторы так называемых шуток используют всевозможные психологические приемы для воздействия на неокрепшую психику молодежи.

Фото, видео: Пятый канал, YouTube / MOROZOVA

В скетчах участниц телешоу Comedy Woman содержатся оправдание фашизма, а также постоянные намеки на половые органы и секс. Такой вывод содержится в психолого-лингвистической экспертизе содержания шуток телешоу Comedy Woman, поступившей в распоряжение Пятого канала.

Специалисты обращают внимание, что основная аудитория данного проекта — это молодые люди, порой, еще с неустоявшейся психикой. Этим и пользуются авторы так называемых шуток, которые зачастую бывают «ниже пояса».

В частности, участницы со сцены навязывают зрителям антисоциальные смыслы и ценности, которые «легко попадают в неконтролируемое сознание».

— Толстой — придурок, у него голые пятки. Поэтому его «Война и мир» — полная чушь… — приводится авторы исследования пример из одного выступления.

Здесь заключается один из нейро-лингвистических приемов, построенных на подмене значимости авторитета писателя и вседозволенностью, глумление над ним.

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Кроме того, все подобные «шутки» специально сопровождаются аплодисментами, которые в сознании молодежи являются одобрительными действиями после увиденного и услышанного.

Также красной нитью сквозь весь этот «юмор» проходят шутки, посвященные откровенной пошлости, сексу — происходит «взлом чувства интимного стыда».

Фирменным стилем всех участниц является «агрессивная эпатажность».

Авторы исследования приходят к неутешительным выводам.

Во-первых, представленные на психологическую экспертизу видеоматериалы выступления группы Comedy Woman являются психологической диверсией, направленной на разрушение культурологических смыслов и традиционных российских ценностей; содержат в себе скрытую реабилитацию фашизма, посредством позитивного отношения к Гитлеру.

Во-вторых, в представленных материалах идет агрессивное навязывание зрителю оккультного мировоззрения, присутствует бесчеловечная десакрализация таинства смерти, осмеивается культурологическая, позитивная, социальная норма, средствами искусства предпринимается попытка легитимация порочного образа жизни, как приемлемого примера для современной молодежи.

В-третьих, текст и контекст выступления группы Comedy Woman оскорбляет достоинство упоминаемых писателей и исключает возможность уважительного отношения молодежи к выдающимся личностям отечественной культуры — Гоголю, Толстому. Навязывается чувство отвращения и саркастического негативизма к их жизни и творчеству, а также дегероизации и оскорбления личностного достоинства Героя Советского Союза, воина-инженера, узника фашистских концлагерей Карбышева, говорится в заключении.

Специалисты предположили, что шоу-проект может являться частью антироссийской психологической войны, целью которой является разрушение духовно-нравственного строя молодежи.

Как рассказывал Пятый канал, скандал вокруг Comedy Woman вызвала шутка о генерале Дмитрии Карбышеве — режиссер Никита Михалков назвал озвучивших ее артисток «овцами».

Михалков подчеркнул, что упоминание таких героев Великой Отечественно войны в подобных ситуациях недопустимо, и назвал поведение умирающего Карбышева примером настоящего мужества, которое отнюдь не свойственно этим артисткам.

Карбышев участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, после революции 1917 года вступил в Красную армию. Он был одним из лучших советских фортификаторов, крупнейшим отечественным ученым-инженером, профессором, доктором военных наук.

В звании генерал-лейтенанта Карбышев был взят в плен немецкими захватчиками в бессознательном состоянии в августе 1941 года и почти четыре года провел в нацистских концлагерях, где последовательно отказывался от предложений о сотрудничестве. В феврале 1945 года генерал в числе других узников «Маутхаузена» — «фабрики смерти» на территории нынешней Австрии погиб, когда нацисты вывели их на плац и обливали водой из брандспойтов.

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