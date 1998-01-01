Агент Натальи Медведевой усомнилась в обстоятельствах гибели генерала Карбышева

Агент бывшей участницы Comedy Woman Натальи Медведевой Ольга Каткова усомнилась в обстоятельствах гибели генерала Карбышева. Женщина утверждает, что в феврале 1945 года, когда его и других узников концлагеря вывели на улицу и в сорокаградусный мороз обливали водой, на самом деле стояла теплая погода.

— Мне тут один немец звонил из Германии, возмущенный травлей Наташи в интернете. Он провел свои исследования, поднял архивы, готов все это отсканировать и прислать. Погода в тот день была плюс два градуса, — рассказала она Пятому каналу.

Общественный резонанс по поводу «шутки» про Карбышева вызвал режиссер Никита Михалков, который в одной из своих телепередач «Бесогон» назвал за это артисток Comedy Woman «овцами».

Затем Медведева принесла публичные извинения, заявив, что считала Карбышева «вымышленным персонажем».

Карбышев был взят в плен немецкими захватчиками в бессознательном состоянии в августе 1941 года и почти четыре года провел в нацистских концлагерях, где последовательно отказывался от предложений о сотрудничестве. В феврале 1945 года генерал в числе других узников «Маутхаузена» — «фабрики смерти» на территории нынешней Австрии погиб, когда нацисты вывели их на плац в сорокаградусный мороз и обливали водой из брандспойтов. Посмертно Карбышеву присвоено звание Героя Советского Союза.