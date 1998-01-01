Видео: Внук генерал-лейтенанта Карбышева подает в суд на Comedy Woman

По информации, имеющейся у Пятого канала, внук генерал-лейтенанта РККА Дмитрия Карбышева готовится подать в суд на Comedy Woman. Ранее одна из резидентов шоу Наталья Медведева в выпуске 2013 года пошутила, что холодок, пробежавший по спине — это «дух замерзшего генерала Карбышева», который подошел и приобнял. Реальный генерал-лейтенант попал в немецкий плен в 1941 году и трагически погиб в 1945-м в концлагере — его, вместе с другими пленными нацисты обливали холодной водой на морозе.

Внук Карбышева, по данным Пятого канала, посчитал эпизод Comedy Woman оскорблением и клеветой в отношении деда, а деятельность Comedy Club в целом — осквернением памяти о Великой Отечественной войне.

Ранее Пятый канал рассказывал об оправданиях Натальи Медведевой, которая неудачно пошутила о Карбышеве.