Служитель храма Русской Православной церкви, клирик храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области протоиерей Андрей Ткачев в своей авторской программе на телеканале «Царьград» призвал жительниц России никогда не обнажаться перед посторонними, в том числе и перед врачами. Видеозапись с сайта канала в настоящее время удалена.

Священник привел пример из истории. У сестры одного из почитаемых православных святых Василия Великого Макрины возникло воспаление на груди и необходимо было показать его врачу. Но якобы женщина яростно воспротивилась этому. И впоследствии это никак не отразилось на ее здоровье, рассказал священник.

— Чтоб я сдохла! Чтобы я разделась? Чтоб я показала сиськи свои? Да ни в жизнь. Сдохну — не покажу свою грудь мужчине! И жила, и здоровая была. Святая женщина! Вы думаете великое счастье жить в этой смрадной плоти? Да нет! Умереть большее счастье, когда Бог прикажет, — заявил протоиерей.

Священник призвал всех российских женщин следовать примеру святой Макрины. Не обнажаться нигде, не демонстрировать посторонним людям свое тело, даже по медицинским соображениям.

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