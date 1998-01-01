«Умереть большее счастье»: Священник РПЦ призвал женщин не раздеваться перед врачами — видео

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Для убедительности служитель церкви привел пример такого «целомудрия» из истории.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @Царьград ТВ

Служитель храма Русской Православной церкви, клирик храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области протоиерей Андрей Ткачев в своей авторской программе на телеканале «Царьград» призвал жительниц России никогда не обнажаться перед посторонними, в том числе и перед врачами. Видеозапись с сайта канала в настоящее время удалена.

Священник привел пример из истории. У сестры одного из почитаемых православных святых Василия Великого Макрины возникло воспаление на груди и необходимо было показать его врачу. Но якобы женщина яростно воспротивилась этому. И впоследствии это никак не отразилось на ее здоровье, рассказал священник.

 — Чтоб я сдохла! Чтобы я разделась? Чтоб я показала сиськи свои? Да ни в жизнь. Сдохну — не покажу свою грудь мужчине! И жила, и здоровая была. Святая женщина! Вы думаете великое счастье жить в этой смрадной плоти? Да нет! Умереть большее счастье, когда Бог прикажет, заявил протоиерей.

Священник призвал всех российских женщин следовать примеру святой Макрины. Не обнажаться нигде, не демонстрировать посторонним людям свое тело, даже по медицинским соображениям.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Папа Римский Франциск назвал секс «даром Божьим» и призвал молодежь готовиться к нему.

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