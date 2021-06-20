Полезный лайфхак: Как убрать пятно с полированной поверхности

Случайно поставили кружку на полированную поверхность и теперь не знаете, как избавиться от белых пятен? Ваш любимый музыкальный инструмент испорчен, потому что малыш использовал его вместо стола? Не торопитесь выбрасывать старые и любимые вещи. Традиционная рубрика Пятого канала поможет вам решить эту проблему буквально за несколько секунд.

Чтобы избавиться от загрязнений, вам понадобятся спирт и растительное масло. Безусловно, эти предметы точно найдутся в любом хозяйстве. Смочите шерстяную тряпку спиртом, добавьте несколько капель масла и протрите поверхность. Вот увидите, от былых пятен не останется и следа.

Не отчаивайтесь, если ребенок совершит очередную шалость. Практически от любых загрязнений можно избавиться буквально за несколько минут, если применить смекалку.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как быстро и качественно почистить дубленку.