Полезный лайфхак: Как убрать пятно с полированной поверхности

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Алиса Старжевская
27 041

Оказывается, используя материалы, которые есть в каждом доме, можно разделаться с любыми загрязнениями.

Фото, видео: Pulpolux !!! / Flickr.com, Пятый канал

Случайно поставили кружку на полированную поверхность и теперь не знаете, как избавиться от белых пятен? Ваш любимый музыкальный инструмент испорчен, потому что малыш использовал его вместо стола? Не торопитесь выбрасывать старые и любимые вещи. Традиционная рубрика Пятого канала поможет вам решить эту проблему буквально за несколько секунд.

Чтобы избавиться от загрязнений, вам понадобятся спирт и растительное масло. Безусловно, эти предметы точно найдутся в любом хозяйстве. Смочите шерстяную тряпку спиртом, добавьте несколько капель масла и протрите поверхность. Вот увидите, от былых пятен не останется и следа.

Не отчаивайтесь, если ребенок совершит очередную шалость. Практически от любых загрязнений можно избавиться буквально за несколько минут, если применить смекалку.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как быстро и качественно почистить дубленку.

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