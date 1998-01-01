«Вылитая Кира Найтли!»: Гузеева вывела в свет сильно повзрослевшую дочь

Лариса Гузеева вывела в свет свою 18-летнюю дочь Ольгу. Они появились в кинотеатре в «Иллюзион» в компании Алики Смеховой и ее сына Артема, которому тоже 18.

— Посмотрели чудесный фильм Сергея Ливнева «Ван Гоги». С Аликой Смеховой родили этих детей с разницей в неделю, — написала Гузеева в Instagram, опубликовав снимок, запечатлевший всех четверых.

instagram @ _larisa_guzeeva_

Ольга на снимке выглядит совсем взрослой в стильной шляпе с ярким макияжем и массивными украшениями, что тут же отметили поклонники главной российской свахи.

— Ольга похорошела сильно.

— Дочь — просто красотка! Вылитая Кира Найтли!

— Боже, какая интересная красота у дочки.

— Лариса, какая у Вас потрясающая клевая дочь, — пишут комментаторы.

Как пишет интернет-портал Дни.ру, дочь Ларисы Гузеевой родилась 28 марта 2000 года. Ее отец — президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Телеведущая во всем поддерживает Ольгу и не мешает ей самовыражаться. Раньше девушка носила короткие стрижки и мальчишескую одежду.

Ранее Пятый канал сообщал, что певица Мадонна после очередной кардинальной смены имиджа стала удивительно похожа на Ларису Гузееву.