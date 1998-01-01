Британские ученые установили опасность переработок для психики

Британские ученые выявили опасность трудоголизма для здоровья. Речь при этом идет о здоровье психическом, привести в порядок которое гораздо сложнее.

Специалисты Лондонского университета королевы Марии установили, что женщины, которые работают от 55 часов в неделю, страдают от депрессивных симптомов чаще, чем их коллеги, которые ограничиваются 35-40 часами в неделю. Разница составила более 7%.

Дамы, которые не отрываются от работы в выходные, испытывают признаки депрессии почти на 5% чаще тех, кто работает по установленному графику. Мужчины, работающие по выходным, тоже подвержены повышенному риску психоэмоциональных расстройств — вероятность увеличивается на 3,4%.

Россиянкам стоит особенно внимательно прислушаться к выводам британских исследователей — Россия признана лидером в списке стран-трудоголиков.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что певец Витас признался, что любит находиться в депрессивном состоянии.