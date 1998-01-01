Ученые: Просмотр телевизора ухудшает память у пожилых людей

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Три часа в день у экрана негативно сказываются на умственных способностях возрастных телезрителей.

Фото: www.globallookpress.com

Просмотр телевизора более трех часов в день значительно ухудшает память у пожилых людей. К такому выводу пришли британские исследователи, передает ТАСС.

Специалисты Университетского колледжа Лондона шесть лет следили за интеллектуальными способностями более 3,5 тысяч телезрителей старше 50 лет. Выяснилось, что ежедневный просмотр телевизора более трех часов приводит к ухудшению на 8-10% вербальной памяти. У тех, кто проводил у экранов менее трех часов, этот показатель ухудшился на 4-5%.

По мнению экспертов, к снижению когнитивных способностей пожилых телезрителей приводит содержание современных телевизионных передач, а именно стресс, связанный со сценами насилия. Переживания людей способствуют выработке гормонов, которые негативно влияют на мозговую деятельность. Кроме того, продолжительное сидячее положение негативно влияет на сосуды головного мозга.

Ранее Пятый канал рассказывал об исследовании британских ученых об опасности переработок.

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