«Горжусь своим населением»: Глава Цумадинского района Дагестана о тушении пожара

64 человека пострадали в результате чудовищного пожара, который произошел около девяти часов вечера в пятницу, 1 марта в селе Тисси-Ахитли в республике Дагестан. Сгорело 17 домов, из них 11 дотла и восстановлению не подлежат. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов.

— Из пострадавших 64 — семеро детей. Помогли силы МЧС России с четырех районов приехали, более полторы тысячи местного населения, с соседних сел и деревень участвовали в тушении пожара. Подъезд был тяжелый, террасно расположены дома: внизу сеновал, сарай, вверху дом, поэтому даже людям было тяжело подойти тушить пожар. Но все-таки они локализовали, спасли село, — отметил глава района.

Он также рассказал о возможной причине пожара, отметив, что распространению огня способствовал сильный ветер.

— Они же топят печки углем, дровами. Видимо искра залетела на сеновал и оттуда загорелось. Это одна из версий. Газа нет, планировалось в этом году, — сказал Анваргаджи Вечедов

Глава района отметил, что всем пострадавшим будет оказана помощь, добавив, что гордится сплоченностью людей, которые не допустили полного уничтожения села.

— Я горжусь своим населением, и горжусь специалистами МЧС. Они уже через два часа здесь были. Они командовали тушением пожара, — заключил глава района.

Местные жители рассказывают, что пожарные не сразу смогли доехать поскольку дорога, которая ведет к населенному пункту, слишком узкая. Огонь же распространялся с бешеной скоростью из-за ветра и из-за слишком плотной застройки Тисси-Ахитли.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в 11 часов 2 марта на главной площади Комсомольска будет организован сбор гуманитарной помощи для погорельцев. Неравнодушных людей просят привозить ненужные вещи, которые могут понадобиться людям, оставшимся без жилья.