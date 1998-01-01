В США «сорвали покровы» с российского глубоководного беспилотника «Посейдон»

Американское издание The National Interest сделало «сенсационное» заявление — Россия разрабатывает глубоководный беспилотный комплекс «Посейдон» еще с 1989 года. К такому выводу в своей статье пришел журналист Чарли Гао, который попытался проанализировать через архивы историю закупок и госзаказов, связанных с проектом.

Гао утверждает — реактор для «Статус-6», он же «Посейдон», разрабатывали в 1992 году, а первые испытания прототипов были проведены в начале 2000-х. Более того, индекс ГРАУ 2М329 был присвоен проекту еще в 1989, а значит разработка началась еще в СССР. Кроме того, журналист упомянул АПЛ «Белгород», которая, вероятно, станет носителем для «Посейдонов». По мнению Чарли Гао, подводные беспилотники введут в строй уже очень скоро.

Разработка «Посейдона» происходит в строгой секретности — только 20 февраля 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу показал первое видео с полигонными испытаниями подводного комплекса.

— Самое главное достоинство новейших систем — недосягаемая эффективность. Коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы, — прокомментировал испытания министр.

Ранее Пятый канал рассказывал, что американские военные обеспокоены новейшими российскими разработками в области вооружения.