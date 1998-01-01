С появлением в доме детей большинство из нас старается обезопасить жилплощадь для маленьких домочадцев. В ход идут всевозможные заглушки для розеток и сложные щеколды для шкафчиков с бытовой химией. Однако самыми распространенными травмами в юном возрасте по-прежнему остаются шишки и синяки, полученные при ударе об острые углы предметов.

Для борьбы с этой проблемой масс-маркет предлагает родителям дорогостоящие мягкие насадки. Не спешите тратиться на покупные приспособления — существует куда более дешевый домашний способ.

Приобретите в строительном магазине обычную поролоновую трубу. Метраж покупки вы можете определить сами — в зависимости от того, как много предметов вы планируете обезопасить для малыша. Дома отрежьте от трубы кусок, равный длине опасной для ребенка мебели — например, периметру стола. Заготовленный фрагмент прорежьте вдоль и наденьте на выбранный предмет. Теперь даже при сильном ударе самый маленький член семьи останется цел.

Таким нехитрым способом обезопасить можно не только мебель, но и некоторую домашнюю утварь — например, края металлического таза. Это поможет избежать не только ушибов, но и термических ожогов, если ребенок случайно схватится за горячий край.

Теперь, когда вы уверены в безопасности квартиры и можете позволить малышу немного поиграть без присмотра, самое время заняться наведением порядка. А чтобы процесс шел быстрее и не требовал затраты больших сил, воспользуйтесь лайфхаком для очистки полированных поверхностей от Пятого канала.