Кандидат медицинских наук, каридохирург Алексей Федоров дал пять советов для тех, кто хочет сохранить свое сердце здоровым. Наставления эксперта передает портал 7дней.ru.

Исходя из советов Федорова, можно составить правильную «формулу сердечного питания», которая позволит дольше сохранить сердечный тонус в норме. В основе всего — отказ от жирной пищи, либо сведение содержания жиров в рационе к минимуму. К примеру, вместо свинины лучше брать говядину, а вместо птицы — рыбу.

Второй совет касается овощей — к ним в супермаркете стоит подходить в первую очередь. Ежедневное употребление овощей поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также стоит распрощаться с так называемыми «быстрыми» углеводами. Говоря проще — есть меньше сладкого, снизить до минимума количество сахара в рационе.

Затем Федоров советует выбирать оливковое масло вместо подсолнечного, причем лучше — первого отжима. Последний совет поможет не только сердечникам — нужно максимально сократить употребление алкоголя. Если все же собираетесь пить, то лучше остановиться на красном сухом вине.

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