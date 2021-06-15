Как избавиться от жирного налета на кухне за минуту — простейший лайфхак

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Алиса Старжевская
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Оказывается, удалить засохший жир с бытовой техники на кухне очень легко. Мы покажем, как это сделать.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Многие не раз сталкивались с одной из самых распространенных проблем на кухне — противный жирный налет на плите, в духовом шкафу или микроволновке. Первая ассоциация с засохшим жиром — это изнуряющее шлифование поверхности губкой с чистящим средством, после которого к тому же остаются разводы.

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Пятый канал делится простейшим и надежным лайфхаком, который будет особенно полезен для студентов, живущих в общежитиях, где сразу несколько человек пользуются плитой или микроволновкой, а убирать последствия кухонного творчества приходится зачастую одному дежурному.

Чтобы в два счета очистить поверхность от жирного налета, вам придется сходить в аптеку и купить нашатырно-анисовые капли. Это лекарство на основе натуральных компонентов помогает избавиться от кашля и мокроты в горле. Один флакон средства стоит около ста рублей. Однако в нашем случае его целебные свойства ни к чему — нам нужен раствор на его основе. Для этого возьмите полстакана воды и разбавьте в нем капли. Получившийся мутный раствор с помощью ватного диска или губки нанесите на засохший жир. Просто попробуйте и убедитесь, как легко налет удаляется с поверхности.

Такая уборка кухни не потребует от вас много сил. А если вы хотите избавиться от пятен на полированной поверхности — Пятый канал представляет еще один простейший лайфхак.

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