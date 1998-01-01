«Злобным завистницам посвящается»: Алена Кравец показала фото без парика

, 10:58 Фото 601

Девушка в Instagram выложила снимок, на котором она предстала перед подписчиками без прикрас.

Фото: Instagram @kravetsalena

Модель и певица Алена Кравец решила выполнить желание огромного числа своих поклонников. Девушка решилась на публикацию фотографии без парика. Снимок она выложила на своей странице в Instagram.

— Мимикрия в нашем мире порой жизненно необходима! Не так ли? Только с самыми близкими мне людьми я такая, какая есть, — подписала кадр артистка.

Instagram @kravetsalena

Пользователи живо отреагировали на «естественный образ» Кравец. Многие признались, что не понимают, зачем Алена носит парик, если у нее такие роскошные волосы.

— Естественность в моде. Смотрите, как вам хорошо, мягкая такая сразу.

— Если свои волосы такие хорошие и тон подходит, зачем тогда этот светлый парик?

— Вы очень красивая без парика. Природа вас создала красивой! — написали фоловеры.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что фотографию без парика опубликовала еще одна звезда — Наоми Кемпбел. Как оказалась, волосы женщины давно перестали выдерживать нагрузку, которую неизбежно получают из-за постоянных укладок. 

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