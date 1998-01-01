«Как каспийская селедка»: Глюкозу в прозрачном платье раскритиковали фанаты

Певица Глюкоза вновь вызвала у своих поклонников неоднозначную реакцию, опубликовав на своей странице в Instagram снимок, где она в буквальном смысле блистает в своем новом наряде. На фото Наталья Чистякова-Ионова позирует в блестящем серебристом прозрачном мини-платье, сквозь которое угадывается темное нижнее белье и голая грудь.
— Paint me in your wildest dreams (Нарисуй меня в своих самых необузданных мечтах — в переводе с английского языка — прим.ред.) — написала под фото Глюкоза.
Многочисленные поклонники певицы принялись взахлеб обсуждать ее облик и откровенный наряд, не стесняясь в выражениях.
— Чего ж ты такая маленькая и худая, как каспийская селедка?
— Такой шедевр загородила
— Прическа такая не идет. Лоб большой
— Сколько можно выпендриваться?
— Перебор, — пишут фанаты.
Ранее Пятый канал сообщал, что Глюкоза чуть не развелась с Александром Чистяковым. Супруг певицы был недоволен ее участием в проекте «Танцы со звездами».