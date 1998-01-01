За нож в спину: Сиделка Маргариты Тереховой обнародовала фото больной актрисы

Сиделка легендарной актрисы Маргариты Тереховой, которая последние годы прикована к постели и страдает неизлечимой болезнью Альцгеймера, обнародовала фото 76-летней звезды советского кино. Родственники Народной артистки России уволили Марию Диброву, которая ухаживала за беспомощной Тереховой не один год. Обиженная сиделка пошла на телевидение.

В программе «Пусть говорят» Мария, рыдая, рассказала как была привязана к актрисе, с которой семь лет нянчилась, как с ребенком — старательно вела «дневник самочувствия», фиксируя в нем каждый шаг потерявшей рассудок Тереховой и сделала множество фотографий «на память». Все эти материалы женщина теперь передала журналистам.

— Не понимаю, за что со мной так поступили эти люди. Они мне были как семья… Я получила нож в спину, — цитирует бывшую сиделку интернет-портал «Дни.ру».

По ее словам, дети уделают больной мало внимания. Дочь Анна управляет финансами, а сын Александр не пускал ее в свою комнату, а потом в вовсе переехал в другую квартиру. Однако, как отмечает издание, аудитория к жалобам Марии отнеслась без понимания. Ей посоветовали оставить в покое семью, в которой она всего лишь работала нанятой прислугой.

Летом 2018 года, как сообщал Пятый канал, дети Маргариты Тереховой объявили, что из-за болезни Альцгеймера актриса находится в беспомощном состоянии и нуждается в постоянном внимании и уходе, на который у семьи не хватает денег. Сначала они, а потом и Союз кинематографистов России начали сбор средств для помощи артистке.