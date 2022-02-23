Как быстро справиться с прыщами

Прыщи и угревая сыпь отравляли людям жизнь во все времена. И различные способы борьбы с ними пытались найти еще древние лекари. Особенно часто мучает эта проблема в подростковом возрасте, однако случается, что эта напасть настигает и в зрелом возрасте.

Как правило, появление прыщей на лице связано с изменениями гормонального фона. Но как бы то ни было, ситуация, когда долгожданное свидание или поход в театр находится под угрозой срыва из-за коварных прыщей, знакома практически всем.

Существует множество медицинских косметических средств, с переменным успехом борющимся с проблемой, но покупные лосьоны и кремы часто вызывает другие осложнения — например, в виде аллергии. Тогда лучше всего прибегнуть к народным средствам. Одним из таких рецептов мы с вами поделимся.

Для его приготовления потребуется аспирин. Причем именно тот самый обычный дешевый аспирин, а не новые дорогие шипучие его варианты.

Несколько таблеток аспирина нужно размельчить в мисочке, добавить в этот порошок две-три ложки йогурта и тщательно перемешать. Полученную кашицу нужно нанести на лицо и оставаться с этой маской в течение 20 минут, а потом смыть теплой водой. Воспаление на коже пройдет уже на следующий день.

Однако есть одно но: этот рецепт не следует использовать слишком часто, все-таки аспирин — это ацетилсалициловая кислота, которая тоже может вызвать раздражение кожи.

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