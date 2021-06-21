Как быстро высушить носки? Лайфхак на все времена

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Ольга Петровиченко
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5-tv.ru делится инструкциями, которые значительно упрощают жизнь.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Ситуация: в дороге до гостей по весенней слякоти ваш ребенок промочил ноги, а сидеть у друзей несколько часов и ждать, пока просушатся обувь с носками, вы не планировали. И даже запасные носки с собой не захватили. Как быть? Для такого случая есть проверенный лайфхак.

Чтобы максимально быстро высушить промокшие носки, нужно их постирать, а затем положить в микроволновку на четыре минуты. Этого времени вполне хватит. Готово! Теперь вы можете не засиживаться в гостях, а отправляться по делам, при этом не переживая, что ребенок простудится. Но в следующий раз все же возьмите с собой запасные носки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об оздоровительном лайфхаке, который поможет быстро побороть насморк при помощи мешочков с горячей солью.

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