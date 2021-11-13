Алена Никольская — человек, который может найти пару любому — уверена, что к свадьбе мужчину толкают определенные потребности. Соответственно, если дать вашему избраннику то, чего ему хочется, он быстро поймет, что вы — его судьба, и лучше он уже не встретит. Потребностей этих может быть несколько десятков, люди ведь разные, но основных, которые складывались десятилетиями, всего шесть.

1. Потребность в сексе

Мужской гормон — тестостерон — одна из мотиваций, один из двигателей для сильной половины человечества. Чтобы доказать, что он — номер один, мужчина завоевывает города и покоряет вершины. Это генетика, мужчина важно доказывать и добиваться. А секс — самый простой и доступный способ повысить уровень тестостерона в организме мужчины. Чувствуете последовательность? Секс — тестостерон — завоевание… Идеальная формула, которая сделает счастливым практически любого, просто дайте ему это.

2. Великими мужчин делают их женщины

Еще одна важнейшая потребность мужчины — потребность в признательности. Ему хочется, чтобы любимая женщина им восхищалась, это очень важно. Дайте вашему избраннику повод, и он уже никуда не уйдет.

3. Качественное общение

Еще одна потребность, которая как бы подталкивает мужчину к свадьбе, к желанию состариться с вами, — потребность в качественном общении. Мужчине важно, чтобы его женщина разделяла его интересы, обсуждала с ним его хобби и увлечения. Поболтать он может с друзьями, качественно пообщаться — с любовью всей своей жизни.

4. Желание быть отцом

Мужчине важно иметь крепкое, жизнестойкое и умное потомство, даже если он об этом не говорит. Когда он видит, что вы способны дать ему достойных детей, что вы станете отличной матерью для его сыновей и дочерей, он будет держаться за вас до последнего.

5. Комфорт

Важная потребность, которую мужчины удовлетворяют исключительно в браке, — это потребность в семейном комфорте. Только не запутайтесь — комфорт, это не только «постирать белье» и «сварить борщ». Все это может сделать домработница или мама. Тот самый комфорт — это что-то такое домашнее, теплое, душевное… Когда он возвращается домой, а его встречают с улыбкой, обнимают, спрашивают, жалеют или поддерживают.

6. Статусность

Не секрет, что достойная супруга добавляет мужчине статусности. И да, мы сейчас говорим о мужчинах определенного уровня, для которых брак — это почетно. Если ваш избранник из тех, для которых семья — это смешно, стыдно и глупо, хорошо подумайте, стоит ли вам быть с ним.

Запомните — мужчина всегда думает о том, как выглядит его женщина, что говорят о ней окружающие и как он смотрится в ее обществе. Если он понимает, что остальные ему завидуют — это то, что надо.

Алена Никольская гарантирует, если вы утолите хотя бы три из шести вышеописанных потребностей, мужчина в вас влюбится. Пять — он сделает вам предложение. Все шесть — он решит, что вы та, которую он ждал всю жизнь.