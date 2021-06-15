Ножницы — незаменимый инструмент в любом доме. Он пригодится в быту не только швеям-домохозяйкам, но и отцам семейства, на долю которых приходится ремонт всех домашних приборов. Но что же делать, если главный помощник больше не годен? Как быть, если ножницы внезапно затупились, а тратить деньги на новые вовсе не хочется? Пятый канал дает ответ на все волнующие вопросы.

Чтобы заточить ножницы, нужно не больше 15 секунд. Причем дополнительных инструментов для этого не потребуется. Вернуть рабочее состояние прибору поможет наждачная бумага или фольга, которая точно найдется в любом хозяйстве. Возьмите ее в руки и начинайте быстро кромсать бумагу затупившимся инструментом. Вот увидите, после такого эксперимента лезвия ножниц снова заблестят, а бежать в магазин за новым инструментом больше не придется.

Такой простой лайфхак поможет сэкономить не только время, но и деньги всем домочадцам. К тому же, зная этот секрет, справиться с заточкой ножниц сможет даже младший член семьи, и творческий процесс юных мастеров и мастериц точно никогда не остановится.

А для тех, у кого затупился нож, Пятый канал подготовил еще один полезный лайфхак. Оказывается, заточить лезвие можно при помощи двух зажигалок с колесиками. Из них можно соорудить настоящую точилку для кухонных приборов.