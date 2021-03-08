Быстро и вкусно: Закуска из баклажанов — пальчики оближешь

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Алиса Старжевская
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Полезная горячая закуска дополнит стол и покорит гостей.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Нередко бывает так, что гости приходят раньше назначенного времени — тогда, когда основное блюдо еще не готово. В таком случае в ход идут закуски. Обычно это простые овощные салаты и бутерброды. Однако всегда есть способ удивить гостей — Пятый канал подскажет рецепт простой, но очень вкусной горячей закуски.

www.globallookpress.com

Шаг первый: основа закуски

Для простой и сытной закуски потребуется баклажан, помидор — один большой или два маленьких — и сыр сулугуни.

Баклажаны необходимо нарезать поперек — так, чтобы каждый «кружок» был толщиной около сантиметра. Так же нарежьте и помидор, а сыр натрите на крупной терке. Затем необходимо сложить овощи пирамидкой друг на друга, предварительно посолив каждый. Сверху баклажан и томат посыпьте сыром. Сырую закуску поместите в гриль на 7 минут. Поскольку такая техника есть не на каждой кухне, на замену ему вполне подойдет обычная сковорода с толстыми стенками.

www.globallookpress.com

Шаг второй: соус

Пока овощи готовятся — самое время подготовить соус для закуски. Он дополнит вкусовые качества закуски и сделает его более насыщенным. Для него вам понадобятся томаты в собственном соку, немного растительного масла, чеснок, укроп и кинза. Последний ингредиент можно заменить на петрушку.

Основу соуса будут составлять томаты — удалите с них кожуру и разомните мякоть вилкой. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться блендером. В получившуюся кашицу добавьте мелко нашинкованную зелень, пропущенный через пресс чеснок и немного растительного масла. К слову, свежий чеснок также можно заменить — на гранулированный. Однако в остроте вкуса блюдо несколько потеряет.

Когда закуска достаточно пропечется, выложите ее на тарелку и полейте соусом. Простое и быстрое в приготовлении блюдо станет прекрасным украшением стола и позволит гостям не сидеть голодными до подачи основного блюда. На горячее можно подать шампиньоны на гриле под соусом из укропа.

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