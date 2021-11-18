Как правильно спорить с начальником? Клерку на заметку!

Руководители, конечно, бывают разные, но, согласитесь, при устройстве на работу чаще начальник выбирает сотрудника под себя, а не наоборот. Это люди с множеством забот, только представьте, сколько вопросов им приходиться решать, а еще вы тут. Бывают руководители, готовые слушать мнения своих подчиненных, а бывают тираны, которые считают, что их решения единственно правильные. Что делать, если ваш шеф ошибается, ну или вы так считаете? Вот нехитрые правила, которые могут спасти вашу карьеру, а могут ее еще и укрепить.

Уверенность

Если во время рабочего процесса вы осознали, что ваш руководитель не прав, то не спешите ему об этом заявлять. Проверьте несколько раз свою теорию. Вы точно должны разбираться в сути вопроса, если не лучше, то, во всяком случае, не хуже руководства. Проконсультируйтесь с коллегами, если такая возможность есть, вдруг они вам помогут понять, что не правы как раз вы. Только не вздумайте говорить о шефе в негативном ключе при обсуждении с коллегами, просто выскажите сомнение. При споре с руководителем вы всегда в более проигрышном положении. Лучше рассмотреть вопрос с разных сторон и убедиться в своей правоте. Заручитесь уверенностью.

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Эмоции

Мир несправедлив, а начальник неправ. Хочется всем доказать, что так поступать неправильно или ваш офисный корабль движется неверным курсом. Не спешите бежать в кабинет шефа и тыкать ему этим в лицо. Даже если вы сто раз правы, это не дает вам никаких особых полномочий показывать свои эмоции и срываться на жесткую критику начальника. Остыньте, соберитесь с мыслями и возьмите себя в руки. Спокойный, конструктивный разговор по волнующему вас вопросу куда эффективней эмоций и случайных фраз.

Место спора

Для столь серьезного разговора, как работа над ошибками руководства, не стоит выбирать пространство, которое будет на виду у всех коллег. Помните, что ваш начальник, скорее всего, хочет быть авторитетным человеком для подчиненных. Если вы заведете спор при других сотрудниках, то это уже минус десяток баллов с вашего счета. Вряд ли он захочет показать другим, что не прав, а вы тут такой молодец и все поняли. Обсудите вопрос в переговорной или в личном кабинете руководителя. Не нужно стремиться показать всем свое превосходство в данный момент. Ни при каких обстоятельствах нельзя подрывать авторитет начальника в глазах коллег. Он это запомнит и в будущем у вас могут быть неприятности. Да и вообще, это не красиво. Вы можете нарваться на отпор, и любые ваши доводы будут разбиты.

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Разговор

Если вы с чем-то не согласны, это еще не повод лезть в бутылку. В любом случае будет так, как скажет руководитель. Главное, проявляйте уважение к вашему шефу, он прекрасно почувствует, если вы будете ни во что его не ставить. Не начинайте разговор с фразы типа «Вы не правы», «Я не буду делать это, потому что полный бред», «Что за фигня, так нельзя». Старайтесь высказывать ваше сомнение в нейтральной форме. Например, начните разговор так: «Я не совсем согласен», «Я не уверен, но может быть лучше будет сделать так». Высказав свои взгляды на проблему, внимательно и не перебивая, выслушайте доводы своего руководителя. Если он с вами не согласен, то не стоит включать эмоции. Он может говорить четко и уверено, аргументировано доказывая, что вы ошибаетесь. Не покупайтесь на это, у начальника работа такая: излагать свои решения в правильном ключе. В вашу задачу не должно входить желание переспорить и настоять на своем, вы должны совместно выработать правильно решение. У начальника свое мнение и вам нужно понять его аргументы. Попробуйте скорректировать свое понимание проблемы и предложить более подходящее на ваш взгляд решение, скрестив ваши аргументы с тем, что хочет видеть он. Будет идеально, если вы сделаете так, что ваша идея станет частью предложения начальника, словно это он сам и придумал.

Денис Балин